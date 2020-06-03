Туроператоры огласили цены на отдых на российских курортах в 2020 году

Стоимость авиабилетов и отдыха внутри России останется на уровне прошлого года, то есть до пандемии коронавируса. Об этом News.ru рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

По его словам, несмотря на возросшие затраты отелей, гостиниц и санаториев на дезинфекцию и другие меры предосторожности, россиянам не придется переплачивать за отдых летом 2020 года. Это обусловлено вероятным уменьшением потока туристов где-то на 30-40% в нынешних условиях. При этом стоимость некоторых направлений, скорее всего, будет снижена на 10–15%.

«Поэтому и цены взвинчивать не будут. Спрос достаточно невысокий», — добавил он.

По подсчетам Барзыкина, средняя стоимость турпакета на двух человек в отели Сочи и Крыма в июле-августе составит 20–30 тысяч рублей.

«Может быть, в августе по каким-то востребованным средствам размещения и будет дороже, но не критично», — уточнил Барзыкин.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин заявил, что при открытии границ РФ в первую очередь будут учитываться мнения медиков

— Регионы России смогут принимать решения об открытии отелей

— Крым подготовил план открытия курортного сезона