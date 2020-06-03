Половина регионов России начала открываться для туристов

Около половины регионов России в разной степени начали снимать ограничительные меры и открываться для туристов. Об этом сообщила советник главы Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова, передает РИА «Новости».

По ее словам, другая половина регионов определяется с датами открытия для гостей.

Лысенкова уточнила, что в каких-то субъектах отрыты санатории, где-то — гостиницы, однако объекты развлечения и музейные объекты пока закрыты.

Она отметила, что решения принимаются с учетом эпидемиологической обстановки в регионе, готовности медицинской системы и запуска бизнеса.

По состоянию на 3 июня в России выявлено 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 215 летальных исходов, выздоровело 195 957 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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