Бизнес решили не штрафовать за нарушение требований Роспотребнадзора

Кафе, салоны красоты, фитнес-центры и другие заведения не будут наказывать рублем за нарушение эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Об этом говорилось на совещании у первого вице-премьера России Андрея Белоусова, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Однако бизнесу напомнили, что следовать этим рекомендациям в их же интересах, так как в случае обнаружения у них очага заражения коронавируса предприятие закроют на карантин.

«Штрафовать представителей бизнеса не планируется», — добавили в правительстве.

Как отмечается, ответственность за соблюдением предписаний будет лежать на собственниках компании и менеджменте. Присутствующие на совещании представители бизнеса выразили полное понимание данного подхода.

В России обнаружено более 432 277 инфицированных коронавирусом, вылечились 195 957 пациентов, скончались 5 215 человек.

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