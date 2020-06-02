Средства ФНБ привлекут для финансирования обязательств и антикризисных программ

Стало известно, что для финансирования текущих обязательств и антикризисных программ будут привлечены средства Фонда национального благосостояния России (ФНБ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

В ведомстве отметили, что для реализации масштабных антикризисных программ потребовалось серьезное смягчение бюджетной политики.

«В условиях ожидаемого снижения доходов бюджетные расходы не сокращаются, а, наоборот, увеличиваются, будут задействованы средства ФНБ и заимствования, чтобы профинансировать как текущие обязательства, так и антикризисные программы», — указано в сообщении.

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