Эксперты оценили план по восстановлению экономики России после пандемии коронавируса, представленный премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает ТАСС.

Доцент кафедры Экономической теории РЭУ им. Плеханова Екатерина Новикова считает, что реализация плана может привести к экономическому росту в будущем году. Однако в 2020 году ВВП все же останется отрицательным из-за коронавируса.

Директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович выразил похожую точку зрения. По его мнению, в текущем году ВВП упадет на 5-6%. В следующем году экономика может вырасти до +2,5%, но «все зависит от обстоятельств, рынка, экономики».

Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг заявил, что наиболее важным является вопрос источника финансирования плана. Если им станут иностранные инвестиции, то «экономика в будущем году могла бы получить существенный положительный импульс». Если же это перераспределение в рамках существующих объемов без значимого увеличения, эффект будет небольшим, считает эксперт.

Ранее Мишустин в ходе онлайн-встречи с президентом Владимиром Путиным представил план по восстановлению экономики страны после пандемии коронавируса.

План содержит более 500 конкретных мероприятий и будет стоить 5 трлн руб. Реализовать его предполагается в течение 2 лет. Из документа следует, что на конец 2021 года безработица в России будет составлять не более 5%.