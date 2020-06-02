Сбербанк подтвердил консультации с Яндексом о реструктуризации владения в СП

Сбербанк подтверждает проведение консультации с Яндексом о возможной реструктуризации владения в совместных предприятиях.

Об этом 2 июня сообщили «Газете.Ru» в Сбербанке.

Ранее во вторник СМИ писали, что Яндекс обсуждает варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях со Сбербанком.

Яндекс и Сбербанк занимаются совместными бизнес-проектами с 2013 года. Речь идет о «Яндекс.Деньгах» и «Яндекс.Маркете».