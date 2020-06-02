В ГД внесен законопроект о закреплении в трудовом договоре условий удаленной работы

Мосгордума внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому в трудовых договорах может быть предусмотрена возможность перехода на удаленную работу. Документ опубликован в думской электронной базе.

Предлагаемые поправки предназначены для Трудового кодекса России. Они предполагают, что в трудовом договоре может быть предусмотрена возможность полного или частичного выполнения работником своих обязанностей в дистанционном формате.

Если же в договоре содержится условие о возможности удаленной работы, то он должен также содержать сроки, график и иные правила дистанционного сотрудничества.

В Мосгордуме считают, что поправки, указанные в законопроекте, не перестанут быть актуальными после окончания пандемии коронавируса. Они позволят работникам и работодателям, не меняя места работы и трудовой функции, не сокращая рабочее время, использовать возможность удаленного сотрудничества.

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