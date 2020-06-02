Мишустин назвал этапы восстановления российской экономики

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Национальный план по восстановлению российской экономики после пандемии новой коронавирусной инфекции предусматривает три этапа, стоимость его реализации за два года составит около 5 трлн рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным. Трансляция совещания ведется на телеканале «Россия 24».

Первый этап восстановления экономики продлится до конца третьего квартала текущего года, основной задачей является стабилизация ситуации и недопущение дальнейшего падения доходов граждан, отметил Мишустин.

На втором этапе власти намерены завершить восстановление экономики, снизить уровень безработицы в стране и обеспечить рост доходов граждан до уровня, сопоставимого с докризисным, рассказал премьер-министр. Он добавил, что данный этап продлится до второго квартала 2021 года.

К третьем-четвертому кварталу 2021 года, по словам Мишустина, планируется вывести Россию « на траекторию долгосрочного устойчивого экономического роста», сократить уровень бедности, увеличить число россиян с доходами выше прожиточного минимум и вернуть к докризисным показателям уровень занятости в предприятиях малого и среднего бизнеса.

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