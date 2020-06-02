Глава «Уральских авиалиний» предсказал сроки начала полетов за рубеж

Генеральный директор и совладелец «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что международное авиасообщение может возобновиться уже в августе-сентябре. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Он считает, что возобновлять полеты будут постепенно.

По мнению Скуратова, первыми откроют страны СНГ, например, Грузию.

В связи с пандемией коронавируса с 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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