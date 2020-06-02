Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца

Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода «Северный поток — 2» судно «Академик Черский» сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как следует из выписки из регистрации судна международном реестре судов, «Академик Черский» находится во владении Самарского теплоэнергетического имущественного фонда (СТИФ). Как установило издание, фонд в основном занимается арендой и управлением недвижимым имуществом, а его уставный капитал— 123 млн руб. Весной 2020 года СТИФ сменил прописку с Самары на Санкт-Петербург.

Ранее, с 2016 года, трубоукладчик принадлежал группе «Газпром».

«Когда именно СТИФ получил на баланс судно «Академик Черский», неизвестно», — отмечает РБК.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. В январе 2020 президент РФ Владимир Путин говорил, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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