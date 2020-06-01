Совфед предложил обеспечить работников страхованием в случае безработицы
Совет Федерации предложил ввести страхование для работников в случае потери рабочего места. Об этом сообщает РИА «Новости».
Проект постановления был предложен на рассмотрение российскому правительству.
Кроме того, предпенсионерам предлагают выплачивать страховую пенсию в случае ЧС и при отсутствии трудоустройства в качестве «дополнительных гарантий социальной поддержки».
Парламентарии также предлагают рассмотреть возможность роста объемов софинансирования действий по социальной поддержке малообеспеченным семьям с детьми на основании социального контракта. Эту возможность Совфед предлагает рассмотреть в проекте федерального бюджета в 2021 году и на плановый период 2022 и 2023 годов.
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