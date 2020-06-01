Регионы России смогут принимать решения об открытии отелей

Регионы России с понедельника, 1 июня, могут принимать решения относительно открытия всех видов средств размещения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ростуризм.

Речь идет об отелях, гостиницах, пансионатах, базах отдыха и т.д.

Данное решение было принято принято в ходе работ по согласованию рекомендаций по работе всех видов средств размещения при участии Роспотребнадзора, Ростуризма, а также отраслевого сообщества.

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