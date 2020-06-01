В Совфеде высказались о возможных пособиях для домохозяек

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский отреагировал на внесенный в Госдуму законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек. Об этом пишет RT.

Он сказал, что в рамках поддержки семей в стране производятся выплаты многодетным родителям и людям старшего возраста.

По мнению Рязанского, обсуждение новой инициативы не будет простым, поскольку такая норма социальной поддержки в России еще не практиковалась.

«Эти категории мы еще никогда отдельно в социальном плане не поддерживали. Это было функцией самой семьи, так что дискуссия на эту тему будет», — произнес сенатор.

До этого депутаты фракции ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским, а также сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о выплатах пособий занятым ведением домашнего хозяйства лицам.

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