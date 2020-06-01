Российские миллиардеры за январь-май потеряли почти $31,5 млрд

Совокупное состояние богатейших россиян за январь-май 2020 года снизилось на $31,48 млрд. Это следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Согласно рейтингу, больше всех потеряли совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, а также Геннадий Тимченко, у которого есть доли в «Новатэке» и «Сибуре».

В то же время состояние одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина за этот период выросло на $317 млн — до $28,4 млрд. Таким образом, он остается богатейшим из россиян в вышеуказанном рейтинге.

Второе место занимает совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, который однако с начала года потерял $5,74 млрд и сегодня имеет $18,8 млрд.

На третьем месте на сегодняшний день находится основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин. Его капитал сократился по итогам первых пяти месяцев 2020 года на $3,11 млрд — до $18,3 млрд.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Богатейшие американцы в период пандемии увеличили состояние на $434 млрд