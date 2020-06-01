В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы главы комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Как сообщается, пособие будет полагаться людям, которые будет вести «домашнее хозяйство своей семьи». Речь идет о домашней уборке, готовка еды, а также об осуществлении ухода за детьми и престарелыми родителями.

Кроме того, в законопроекте закона есть целый ряд условий, которые нужно будет выполнить для получения денежных средств. Так, к примеру, пособие вправе получать только один из членов семьи. При этом быть претендентом на его получение можно лишь в том случае, если размер среднедушевого дохода в семье не выше двукратной величины прожиточного минимума в регионе, отмечается в документе.