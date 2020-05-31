Bloomberg: США продает недвижимость в Гонконге из-за напряженности с КНР

Правительство США избавляет от элитной недвижимости в Гонконге из-за растущей напряженности с Китаем, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник с Госдепартаменте.

«Бюро Госдепартамента по эксплуатации зданий за границей регулярно пересматривает недвижимое имущество правительства США за границей в рамках программы по глобальному повторному инвестированию», — заявили агентству в Госдепе.

Отмечается, что несколько особняков, которые принадлежат США, в настоящий момент выставлены на продажу. Их общая стоимость оценивается в $1,3 млрд.

Ранее правительство КНР приняло резолюцию о законопроекте «О национальной безопасности» для Гонконга. Он предусматривает запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность и ликвидацию части оппозиционных движений. Сам закон о национальной безопасности должны были разработать власти Гонконга, однако Пекин решил этот вопрос на уровне общенационального парламента.

Это снова вызвало широкие протесты в автономном регионе Гонконг, сотни человек были арестованы. Свое недовольство выразили и США, они пригрозили КНР санкциями за ограничение автономии региона.