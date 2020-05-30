«Госзнак» ответил на обвинения Госдепа о незаконной поставке денег в Ливию

Акционерное общество, государственное предприятие, производящие монеты и банкноты, «Госзнак» прокомментировало обвинения американского Госдепа в том, что Россия якобы незаконно поставляла деньги в Ливию. Об этом сообщает издание «Подъем».

На предприятии отметили, что денежные купюры были произведены в рамках контракта с Центральным банком Ливии.

Кроме того, в «Госзнаке» подчеркнули, что еще в 2016 году было одобрено решение о заказе банкнот правительством национального единства в Триполи.

В АО добавили, что называть выпущенные банкноты «фальшивыми» неправомерно, поскольку изготовленные купюры являются модифицированной серией предыдущих банкнот, а их образцы были утверждены ЦБ Ливии.

«Госзнак» уточнил, что поставка с банкнотами была задержана еще в сентябре 2019 года, после чего заказчик и АО пытались добиться объяснений от мальтийской стороны.

Россия официально печатает валюту для Ливии с 2016 года. Она предназначена для ливийского параллельного правительства, однако правительство национального согласия (ПНС), заседающее в Триполи, не объявляло эти деньги вне закона. По заказу центральных банков других стран «Госзнак» также осуществляют такие операции.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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