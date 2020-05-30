СМИ узнали о «горячем споре» Трампа и Меркель о «Северном потоке — 2»

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе устроили горячий спор насчет газопровода «Северный поток — 2», НАТО и Китая. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации.

По информации чиновника, глава США и немецкий канцлер на текущей неделе провели телефонный разговор. В ходе беседы между Трампом и Меркель случились горячие разногласия «по таким темам, как НАТО, газопровод «Северный поток — 2» между Россией и Германией и отношения с Китаем», отметил американский чиновник.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Угроза санкциями: Nord Stream 2 обвинила США в дискриминации