СМИ узнали о «горячем споре» Трампа и Меркель о «Северном потоке — 2»
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе устроили горячий спор насчет газопровода «Северный поток — 2», НАТО и Китая. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации.
По информации чиновника, глава США и немецкий канцлер на текущей неделе провели телефонный разговор. В ходе беседы между Трампом и Меркель случились горячие разногласия «по таким темам, как НАТО, газопровод «Северный поток — 2» между Россией и Германией и отношения с Китаем», отметил американский чиновник.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Угроза санкциями: Nord Stream 2 обвинила США в дискриминации