Премьер Украины назвал срок получения транша от МВФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев ожидает первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $1,9 млрд 5-6 июня. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

Он уведомил, что украинская сторона уже завершила переговоры с МВФ.

«Президент также провёл телефонный разговор с руководителем МВФ, и 5 июня мы ожидаем подписание договора», — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что речь идет о кредите сроком на пять лет, общая сумма которого составляет $5 млрд.

«Это кредит по программе stand-by с достаточно упрощенными условиями», — отметил Шмыгаль.

По его словам, данный займ позволит Украине «двигаться спокойно в преодолении тех последствий коронакризиса, которые уже есть».