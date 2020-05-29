Премьер-министр России Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции внесена в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от ухудшения ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Воспользоваться мерами поддержки смогут издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, интернет-издания, информационные агентства.

По словам Мишустина, роль СМИ в настоящее время особенно важна, так как граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем.

В числе мер поддержки, которые предусмотрены для российских медиа — полугодовая отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных платежей при использовании недвижимого имущества, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке в 2% на любые цели, мораторий на банкротство.

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