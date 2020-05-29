София Иванова назначена главой пресс-службы Сбербанка
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Сбербанк сообщил в пятницу о назначении Софии Ивановой руководителем пресс-службы.
Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 29 мая в «Газету.Ru».
Иванова ранее работала PR-директором Rambler&Co, а также возглавляла направление маркетинговых и внешних коммуникаций в Группе компаний «Калашников».
Первый зампредседателя правления Сбербанка Лев Хасис пожелал Софии Ивановой успехов в ее новой роли.
«Мы очень рады, что такой опытный и энергичный профессионал, имеющий прекрасную репутацию на рынке, присоединяется к команде Сбербанка», — подчеркнул он.
В течение последних нескольких лет Иванова входила в топ-1000 российских менеджеров по версии «Коммерсанта».