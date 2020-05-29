Доля просроченных микрозаймов в России в апреле составила 40%

Доля просроченных более чем на 90 дней займов в микрофинансовых организациях (МФО) в апреле 2020 года выросла до 40%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс».

Так, сумма 4,5 млн просроченных ссуд составила 51,3 млрд рублей. Глава БКИ Олег Лагуткин назвал такой рост максимальным за последние годы.

По его словам, это произошло из-за увеличения числа просроченных займов и падения объема портфеля займов МФО.

Отмечается, что в марте этот показатель приближался к 38%. Тогда незакрытыми оставались 4,4 млн ссуд объемом 49,7 млрд рублей.

В исследовании говорится, что к концу года драматичного развития событий на рынке займов МФО не ожидается. Это связано с тем, что режим безопасного поведения постепенно снимается, в связи с чем в третьем и четвертом кварталах объем выдачи МФО скорее всего будет восстановлен.

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