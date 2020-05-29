«Ъ»: «Почта России» начала доставлять лекарства

«Почта России» начала доставлять лекарства от дистрибьюторов в аптеки, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя генерального директора компании по электронной коммерции Алексея Скатина.

На данный момент осуществляется доставка препаратов, которые не требуют особых условий транспортировки и хранения, заявил Скатин. По его словам, что в дальнейшем «Почта России» намерена расширить ассортимент и доставлять лекарства, которые требуют лицензирования.

Кроме того, компания планирует доставлять лекарственные средства напрямую покупателям, добавил заместитель гендиректора.

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