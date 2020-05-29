Способное достроить «Северный поток — 2» судно вернулось в Мукран

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное достроить российский газопровод «Северный поток — 2», вернулось в немецкий порт Мукран. Об этом свидетельствуют данные портала Marine Traffic.

Порт Мукран является логистическим центром проекта «Северный поток — 2».

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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