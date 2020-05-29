РБК: Минтруд предлагает особый порядок увольнения во время пандемии

Министерство труда и социальной защиты подготовило проект постановления кабинета министров, предусматривающий особый порядок увольнения сотрудников во время пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на текст документа.

По данным издания, в проекте также предлагается установить особый порядок введения режима простоя в условиях борьбы с распространением коронавируса нового типа.

Минтруд выступает с инициативой впервые использовать временное право российского правительства устанавливать особое регулирование трудовых отношений во время пандемии COVID-19, говорится в материале. Данное право предусмотрено поправками, которые в настоящее время ожидают одобрения Совета Федерации и президента России.

По информации РБК, проект направлен на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, после которого будет внесен в правительство.

По последней информации, в России зафиксирован 379 051 случай новой коронавирусной инфекции, из них 4142 — с летальным исходом. Выздоровели 150 993 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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