Вероятный достройщик «Северного потока — 2» покинул порт Мукран в Германии
Возможное судно-достройщик «Северного потока — 2» покинуло порт Мукран на севере Германии, где расположен логистический терминал проекта строительства газопровода. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные порталов отслеживания судов.
Речь идет о трубоукладчике «Академик Черский».
Отмечается, что судно направилось на юго-восток и сейчас находится в заливе Прорер Вик напротив Бинца.
Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.
Президент России Владимир Путин заявил в январе, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
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