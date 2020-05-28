КБ Стрелка разработает план развития студгородка НГУ

КБ Стрелка займется развитием студенческого городка Новосибирского государственного университета. Как говорится на сайте компании, разработка долгосрочного мастер-плана стартует в мае и продлится до конца года.

Работы начнутся с комплексного исследования территории и инфраструктуры, поскольку особое внимание в документе планируется уделить сохранению знаменитого леса, окружающего студгородок, а также исторического наследия университета.

«Повышение качества образования невозможно без развития комфортной среды. Важен комплексный подход к образовательной инфраструктуре: у студентов и молодых исследователей должно быть место для коллективной и самостоятельной работы, место для общения, отдыха на природе и в помещении», — рассказала гендиректор Института «Стрелка» и сооснователь и партнер КБ Стрелка Варвара Мельникова.

Инфраструктура НГУ включает в себя 25 основных зданий, а также институты Сибирского отделения Российской академии наук. Большая часть студенческих общежитий была построена в 60-х годах и нуждается в реновации.

По словам главного архитектора Новосибирска Александра Ложкина, Академгородок — это уникальная территория с точки зрения пространственного планирования, экологии и архитектуры, поэтому при реновации необходим комплексный долгосрочный документ.

Разработка стратегического документа будет проводиться в сотрудничестве с администрацией НГУ, мэрией Новосибирска, экспертами по историческому наследию, экологии, дендрологии и архитектуре. Спонсором проекта стал выпускник НГУ и основатель холдинга «Фармстандарт» Виктор Харитонин.