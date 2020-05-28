Песков призвал не связывать рост безработицы в регионах с перегибами в ограничениях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не связывать рост безработицы в некоторых российских регионах с перегибами из-за ввода ограничений, передает корреспондент «Газеты.Ru».

То, что число безработных в некоторых субъектах страны увеличивается, — это «объективный процесс», считает Песков. Он уверен, что это связано с общей кризисной конъюнктурой и эпидемиологической кризисной конъюнктурой. При этом, как ожидают в Кремле, инерционный рост продолжится.

«Будет продолжаться еще один квартал или, может быть, чуть дольше <...> Поэтому увязывать его с какими-то перегибами, наверное, было бы некорректно», — добавил Песков.

По его словам, в настоящее время уже проработан и находится в стадии реализации комплекс мер по сокращению безработицы в России.

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