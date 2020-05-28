Порошенко вошел в тройку богатейших бизнесменов Украины по версии Forbes

В сотню богатейших бизнесменов Украины вошел экс-президент страны Петр Порошенко. Соответствующий рейтинг опубликовал украинский Forbes.

Так, он оказался на третьем месте. Согласно подсчетам, состояние Порошенко на данный момент составляет $1,4 млрд. Уточняется, что большую часть дохода Порошенко приносит кондитерская корпорация Roshen.

В тройку лидеров с аналогичным капиталом вошел и владелец группы «Интерпайп» Виктор Пинчук.

Первое место занял горно-металлургический магнат Ринат Ахметов, его состояние издание оценило в $2,8 млрд.

Отмечается, что совокупное состояние всех вошедших в топ-100 бизнесменов превысило $31 млрд.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Forbes перечислил богатейших российских наследников

— Forbes составил рейтинг перспективных россиян моложе 30 лет