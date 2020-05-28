Песков оценил влияние новых санкций США по «Северному потоку — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планы по «Северному потоку — 2» не менялись, несмотря на новые санкции США, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Первое. По «Северному потому — 2» планы не менялись. Второе. Наше отношение к любым санкционным упражнениям хорошо известно — оно чрезвычайно негативно», — заявил пресс-секретарь.

Он добавил, что в Кремле считают подобные устремления проявлением недобросовестной конкуренции и действиями, которые идут в разрез с международным правом.

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что конгресс может принять новые санкции против российского газопровода «Северный поток — 2».

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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