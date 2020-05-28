В 2019 году предотвращен ввоз в РФ санкционной продукции на 1,5 млрд рублей

Пограничники и другие контрольные органы предотвратили ввоз в 2019 году в Россию санкционной продукции на сумму 1,5 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя директора ФСБ, руководителя Пограничной службы ФСБ России Владимира Кулишова.

Он уточнил, что попытки незаконного ввоза продукции в Россию были предотвращены на российско-белорусском и российско-казахстанском участках государственной границы.

По данным первого замдиректора ФСБ, не допущен ввоз в Россию более 10 тыс. тонн товаров и грузов.

Кулешов добавил, что в условиях сохранения антироссийских экономических санкций западноевропейских государств число попыток незаконного перемещения через государственную границу санкционной и контрафактной продукции растет.

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