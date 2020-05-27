WP: США отменят исключения из санкций для ядерных объектов Ирана
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Вашингтон отменит все санкционные исключения для атомной программы Ирана. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на источники в американской администрации и внутренние документы.
Так, США планируют, что отмена всех исключений из санкций, которые связаны с реконфигурацией атомного реактора в иранском Араке, будет осуществлена в 60-дневный срок.
По данным издания, также на 90 дней будет продлено отдельное санкционное исключение для международной помощи иранской АЭС «Бушер». Как отмечается в публикации, это было сделано, чтобы оказать помощь в обеспечении безопасности операций на данном объекте.
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