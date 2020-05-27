Путин указал на важнейшие части нацплана по восстановлению экономики

Президент России Владимир Путин во время совещания с участием президента России Владимира Путина по ситуации на рынке труда назвал важнейшие части национального плана по восстановлению экономики страны.

По его словам, такими частями является поддержка спроса и загрузка мощностей экономики.

Новость дополняется.

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