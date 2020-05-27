Росконгресс выступил с заявлением по поводу переноса саммитов БРИКС и ШОС

С учетом пандемии коронавируса в мире и связанных с ней временных ограничительных мер Организационным комитетом по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в ШОС в 2019-2020 гг. и БРИКС в 2020 г. принято решение о переносе на более поздний срок ранее запланированных на 21-23 июля 2020 г. в Санкт-Петербурге встречи лидеров стран БРИКС и заседания Совета глав государств-членов ШОС.

Новые даты саммитов будут определены в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической обстановки в государствах объединений и в мире в целом.

В марте было объявлено об отмене Петербургского международного экономического форума.

«В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить», - заявил тогда председатель оргкомитета ПМЭФ-2020 Андрей Белоусов.

Власти Санкт-Петербурга также поддержали решение не проводить в этом году ПМЭФ из-за опасений распространения коронавируса. Вице-губернатор Евгений Елин выразил сожаление отменой форума, но подчеркнул, что безопасность в приоритете.