Россияне забрали из банков $1,1 млрд наличными в апреле

В апреле текущего года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

При этом по состоянию на 1 мая объем вкладов физических лиц в иностранной валюте составил $88,2 млрд, за месяц он снизился на 1,2%.

По данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, в марте россияне на фоне падения рубля забрали из банков $5 млрд.

Отмечается, что физлица сокращают сбережения в валюте уже четвертый месяц подряд: с января объем валютных вкладов сократился на $8,3 млрд.

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