Браверман: закупки крупнейшими заказчиками у МСП в 1 квартале 2020 года превысили 1 трлн руб.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман сообщил, что закупки крупнейшими компаниями у субъектов малого и среднего бизнеса в России в первом квартале текущего года выросли на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, превысив 1 трлн рублей.

«В первом квартале был показан рост закупок крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства на 8,1%, превысив 1 трлн рублей», - сказал глава Корпорации МСП.

Такая динамика демонстрирует спрос на продукцию и услуги МСП, в том числе благодаря оптимальному сочетанию качества продукции, цены и времени поставок.

В рамках антикризисного плана Правительства Российской Федерации с учетом предложений Корпорации МСП изданы директивы в части неприменения в 2020 году штрафных санкций к поставщикам, а также возможности изменения срока исполнения, цены договора, а также предусматривающий возможность осуществления закупок в соответствии с Законом № 223-ФЗ в нерабочие дни.