Правительство планирует ускорить стройки в РФ через законодательные изменения
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Правительство России намерено сократить минимум на год сроки инвестиционно-строительного цикла в стране с помощью изменения нормативных актов, передает ТАСС заявление вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
«В целом инвестиционно-строительный цикл сократится минимум на один год, то есть минимум на один год мы от идеи до сдачи будем строить быстрее», — сказал Хуснуллин.
Он добавил, что по отдельным проектам, которые утверждены в нацплане строительства, данные сроки будут сокращены более чем в два раза.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Хуснуллин поручил включить в федеральный проект капремонт еще 55 мостов в Забайкалье
— Хуснуллин: льготная ипотека предотвратит резкое падение спроса на жилье