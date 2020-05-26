Правительство планирует ускорить стройки в РФ через законодательные изменения

Правительство России намерено сократить минимум на год сроки инвестиционно-строительного цикла в стране с помощью изменения нормативных актов, передает ТАСС заявление вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

«В целом инвестиционно-строительный цикл сократится минимум на один год, то есть минимум на один год мы от идеи до сдачи будем строить быстрее», — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что по отдельным проектам, которые утверждены в нацплане строительства, данные сроки будут сокращены более чем в два раза.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Хуснуллин поручил включить в федеральный проект капремонт еще 55 мостов в Забайкалье

— Хуснуллин: льготная ипотека предотвратит резкое падение спроса на жилье

— Хуснуллин признался, что похудел благодаря коронавирусу