Риелтор предсказал повышенный спрос на ипотеку после пандемии

После окончания пандемии в России вырастет спрос на ипотеку. Об этом заявил генеральный директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, сообщает Regnum.

По его словам, уже сейчас число обращений превысило показатели апреля минувшего года на 2-3%. При этом основной спрос формируют клиенты с большим первоначальным взносом. Чаще всего такие люди являются зарплатными клиентами банка и легко подтверждают свой доход.

Остальные категории ипотечных заемщиков начнут обращаться в банки в июне. Именно на этот месяц придется повышенный отложенный спрос, заверил Хусаинов.

Он добавил, что на рынке вторичного и первичного жилья наибольший интерес вызывают квартиры стоимостью от 2 до 4 миллионов рублей. В сегменте загородного жилья самые востребованные варианты находятся в диапазоне от 1 до 3 миллионов рублей.

Ранее представители строительных компаний и владельцы подмосковных коттеджей рассказали, что пандемия и режим самоизоляции спровоцировали небывалый спрос на загородную недвижимость.