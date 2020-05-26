Накопительные пенсии россиян станут больше почти на 10%

Накопительные пенсии в России с 1 августа будут увеличены на 9,13%. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.

К таким изменениям привело инвестирование пенсионных накоплений по итогам года, в результате чего доходы втрое превысили инфляцию.

Увеличение коснется 80 тыс. граждан. Уточняется, что перерасчет произойдет автоматически.

Повышения также получат участники программы софинансирования пенсионных накоплений, которые получают деньги не в виде накопительной, а срочной пенсионной выплаты. Такую пенсию получают 32 тыс. пенсионеров, с августа она вырастет на 7,99%.

Средний размер накопительной пенсии в России на данный момент составляет 956 руб. в месяц, средний размер срочной пенсии участников программы софинансирования — 1705 руб. в месяц.