Реновацией Центрального телеграфа в Москве займется бюро Дэвида Чипперфильда

Реконструкция здания Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве начнется в 2021 году и будет закончена к 2024 году, сообщает ТАСС. Когда здание вновь откроют для публики, там появятся общественные пространства, офисы, торговая галерея и паркинг.

Концепцию реновации по заказу девелоперской компании Vos'hod разработает британское архитектурное бюро David Chipperfield Architects, которое было выбрано в рамках конкурентных переговоров, проведенных при участии КБ Стрелка. Были подготовлены несколько сценариев функционирования Телеграфа, изучены первоначальные чертежи и логика, что стало частью брифа для архитекторов. Решающим фактором выбора бюро Дэвида Чипперфильда стало то, что оно обладает опытом работы с историческим наследием и понимает ценности, возможности и вызовы, которые стоят перед Центральным телеграфом, говорится на сайте КБ Стрелка.

По словам гендиректора Института «Стрелка», со-основателя и партнера КБ Стрелка Варвары Мельниковой, перед архитекторами стоит задача превратить старомодный офисный центр эпохи 90-х в современное культовое пространство, при бережном отношении к историческому наследию.

«Мы стремимся восстановить выдающуюся индивидуальность Центрального телеграфа, возродить его как место для бизнеса и общественной жизни, для встреч и общения во имя процветания», – рассказал о концепции архитектор Дэвид Чипперфильд.

Здание Центрального телеграфа было построено в 1927 году по проекту Ивана Рерберга на первой линии Тверской улицы в непосредственной близости от Кремля. Там находится географический нулевой километр – начальная точка отсчета расстояний всех дорог России. Первоначально в здании работали около пяти тысяч человек, а когда под нужды телеграфа стало требоваться меньше пространства, освободившиеся помещения заняли офисы и кафе.

Архитектурное бюро David Chipperfield Architects было основано в 1985 году и сейчас является победителем множества международных конкурсов. В портфолио бюро – более 100 проектов культурных, жилых, коммерческих и образовательных зданий, работы в области городского планирования.