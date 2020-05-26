В России повысят накопительную пенсию в 2020 году

В Пенсионном фонде России заявили о повышении накопительных пенсий в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ПФР.

Так, накопительные пенсии россиян повысятся на 9,13%. Перерасчет сделают с 1 августа, и он коснется 80 тысяч человек.

Отмечается, что такой коэффициент определен в соответствии с полученными результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года, которые в три раза превысили уровень инфляции.

Повышения также получат участники программы софинансирования пенсионных накоплений, которые получают деньги не в виде накопительной, а срочной пенсионной выплаты. Такую пенсию получают 32 тысячи пенсионеров, с августа она вырастет на 7,99%.

Средний размер накопительной пенсии в России на данный момент составляет 956 рублей в месяц, средний размер срочной пенсии участников программы софинансирования — 1 705 рублей в месяц.

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