Курс доллара упал до 71 рубля в начале торгов

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На открытии торгов 26 мая рубль растет к доллару и евро, такие данные приводит Московская биржа.

Курс доллара снизился на 50 копеек и составил 71,15 рубля.

Курс евро опустился на 37 копеек и достиг 77,71 рубля.

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