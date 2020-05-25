Курорты Крыма подготовлены к началу туристического сезона

Санатории и отели Крыма готовы к началу туристического сезона после ослабления ограничительных мер, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка.

На данный момент туристические объекты ожидают рекомендаций по постепенному снятию ограничений для внутреннего туризма, отметил Черняк. Он добавил, что после получения одобрения крымские курорты смогут открыться «очень быстро».

По состоянию на 25 мая, в России зафиксировано 353 427 случаев COVID-19, из них 3 633 — с летальным исходом. Выздоровели 118 798 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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