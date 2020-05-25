В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%

В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.

Сильнее всего сокращение затронуло Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

В Центробанке считают, что карантинные меры, а также неопределенность, связанная с пандемией COVID-19, заставили жителей России осторожнее относиться к принятию решений по крупным займам.

По данным издания, в крупнейших банках ожидают восстановления спроса в ближайшие месяцы благодаря государственной программе ипотеки под 6,5%.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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