В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%
В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Сильнее всего сокращение затронуло Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.
В Центробанке считают, что карантинные меры, а также неопределенность, связанная с пандемией COVID-19, заставили жителей России осторожнее относиться к принятию решений по крупным займам.
По данным издания, в крупнейших банках ожидают восстановления спроса в ближайшие месяцы благодаря государственной программе ипотеки под 6,5%.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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