Курс евро упал до 77 рублей

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На открытии торгов 25 мая рубль растет к доллару и евро. На это указывают данные Московской биржи.

Курс доллара снизился на 18 копеек и составил 71,46 рубля.

Курс евро упал на 32 копейки и достиг 77,76 рубля.

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