Депутаты Госдумы предложили снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Депутаты от ЛДПР предложили начислять надбавку к пенсии не с 80 лет, а с 75. Парламентарии уже внесли в Госдуму соответствующий законопроект, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Соавторами данного проекта также являются вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, депутаты Борис Пайкин и Дмитрий Свищев, а также сенатор Сергей Леонов.

Согласно закону «О страховых пенсиях» лицам, достигшим возраста 80 лет, устанавливается увеличение в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.

Как указано в пояснительной записке, соответствующий законопроект предусматривает внесение «изменений в указанный Федеральный закон», по которому «право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам», которые достигли «возраста 75 лет».

Кроме того, в пояснительной записке отмечается, что принятие такого законопроекта позволит обеспечить пенсионерам, достигшим этого возраста, «более достойный уровень жизни».