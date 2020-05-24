Частные компании должны оплачивать обсерватор для командированных в Крым

Приезжающие в Крым в частные командировки работники должны будут провести 14 дней в обсерваторе, оплаченном компанией, заявил глава региона Сергей Аксенов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, компания должна в течение двух недель после прибытия работника в Крым обеспечить проведение тестирования на коронавирус нового типа, отметил Аксенов. Он подчеркнул, что только после этого командированные лица смогут свободно передвигаться по региону.

Данное правило не распространяется на командировки, которые оформлены органами государственной власти России, добавил глава Крыма.

По состоянию на 24 мая, в России зафиксирован 344 481 случай новой коронавирусной инфекции, из них 3541 – с летальным исходом. Вылечились 113 299 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Власти Крыма обяжут приезжающих оплачивать нахождение в обсерваторе