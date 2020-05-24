Турция готова организовать чартерные рейсы для туристов из России и Германии до восстановления регулярного авиасообщения с этими странами, заявил глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает агентство Anadolu.

При этом турецкая сторона готова взять на себя ответственность за безопасность туристов «с момента выхода из дома и до возвращения домой», отметил министр. Он добавил, что Турция также может ознакомить всех причастных к туристическому сектору с мерами защиты здоровья путешественников в условиях пандемии коронавируса нового типа.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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