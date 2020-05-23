Рестораторы предложили Роспотребнадзору план по выходу из ограничений

Федерация рестораторов и отельеров (ФРИО) вместе с профессиональным сообществом подготовили предложения по поэтапному выходу из ограничений предприятий общественного питания. Письмо с соответствующими предложениями они направили в Роспотребнадзор, в Минпромторг и представителям общественных и деловых объединений. Об этом сообщают «Ведомости».

Ранее Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы общепита на фоне ситуации с коронавирусом. В рекомендациях говорилось о жестких требованиях к организации работы и проверке здоровья персонала, соблюдении дистанции между столами, дезинфекции залов и запрете проведения любых массовых мероприятий.

По мнению рестораторов, эти предписания – «выстрел в голову», поскольку вернуться к полноценной работе можно только на четвертом этапе снятия ограничений.

Так, владельцы ресторанов предложили свою версию постепенного возвращения к штатному режиму работы в три этапа.

На первом этапе заведения открыты только на доставку и работу на вынос с соблюдением всех правил безопасности.

На втором, когда есть тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом в регионе, можно открыть все летние кафе с соблюдением социальной дистанции и расстоянием между столами в 1 м. Также начнут работу кафе площадью до 200 м с условием использования 50% посадочных мест.

Праздники допустимы только в семейном кругу до 20 человек в отдельном зале.

При этом будут действовать дополнительные противоэпидемические мероприятия.

На третьем этапе при стойком снижении заболеваемости в регионе и во всей стране возобновляют работу все предприятия общественного питания при соблюдении нормативных требований. Разрешены любые массовые мероприятия до 100 человек. Также сохраняют действия дополнительные противоэпидемические мероприятия.

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