Правительство одобрило выплаты медикам, помогающим больным с COVID-19
Правительство России одобрило выделение средств на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, которые помогают пациентам с коронавирусом. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
Ранее сообщалось, что в общей сложности было выделено 41,8 млрд рублей, 10 млрд из них были распределены для 85 субъектов страны. Нераспределенный резерв составил 31,7 млрд рублей, в дальнейшем из этих средств на предоставление выплат было выделено 9,3 млрд рублей.
Проектом распоряжения предлагается распределить оставшиеся средства.
«Одобрить распределение иных межбюджетных трансфертов... на осуществление выплат стимулирующего характера... медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция», — указано в сообщении.
В начале апреля президент России Владимир Путин предложил установить надбавки к зарплате тем медикам, которые работают с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19. Сообщалось, что врачи должны получить выплаты до 15 мая.
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